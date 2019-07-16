У притулку під Житомиром оселилася рідкісна ведмедиця

У центрі реабілітації ведмедів "Біла скеля" під Житомиром з'явилася нова мешканка – рідкісна тянь-шанська ведмедиця на ім’я Чада.

Про це на сторінці в Facebook повідомляють зоозахисники з HomeZoo Vasilievka, які опікувалися долею тварини, що майже все своє життя провела в цирку.

"У Чади з’явився справжній будинок! Ситуація така, що стаціонарні вольєри в нашому центрі вже давно зайняті "місцевими" хижаками, тому для інших тварин можемо створити лише тимчасовий притулок у тимчасових вольєрах. Послідовність дій така: ми беремо тварин для реабілітації в наш центр і допомагаємо всім, чим можемо. Далі, після стабілізації їхнього фізичного та психічного стану, розглядаємо заявки від інших центрів. Після цього віддаємо хижака у той розплідник, в якому є умови для його більш комфортного життя. Саме так і склалося з нашою тянь-шаньською білокігтевою ведмедицею Чадою. Чаді запропонували місце в центрі реабілітації ведмедів "Біла скеля" в с. Березівка Житомирської області", – йдеться в повідомленні.

Як розповів у сюжеті UA Житомир, працівник притулку для ведмедів Володимир Ройда, 20-річна Чада належить до рідкісного підвиду тянь-шаньського бурого ведмедя – в Україні таких налічується кілька десятків.

"Потрібен ще деякий час, щоб ведмедиця встигла прижитися. Але ми приготували для неї хороший вольєр, в якому є басейни, дерева ... Тут її чекає хороший раціон харчування і ветеринарне обслуговування", – зазначив Ройда.

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Нагадаємо, ведмежий притулок "Біла скеля" розташований під Житомиром в селі Березівка. Його відкрили 2012 року. За ведмедями тут добре доглядають і годують, за бажання можна допомогти їм фінансово, вхід на територію безкоштовний.

Фото: @whiterock.savewildfund

Відео: UA: Житомир