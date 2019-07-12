Червонокнижний ведмідь забрів на Чернігівщину
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Укрінформ
На території Сновської ОТГ Чернігівщини знайшли величезні сліди червонокнижного ведмедя, який, як припускають єгері, забрів сюди з території Росії.
Про це у спільноті Сновська громада Чернігівської області України у Facebook повідомив помічник депутата Сновської міської ради Олексій Малютін.
"Вперше таке, перейшов від Маклюгого шлюзу в Безуглівці, потім через кладовище і на поле з вівсом. Там ганяв 2 табуни диких свиней. Управління лісового господарства в курсі», - йдеться у тексті повідомлення.
Воно супроводжується фотографіями слідів хижака та відеозверненням. У ньому Малютін звертається до жителів громади з прохання бути обережними й утриматися від збирання ягід у лісах.
З коментарів єгерів Єлинського лісу можна дізнатися, що вага ведмедя (судячи з розміру відбитків його лап) - 200-250 кг. А також те, що в Брянській області, звідки, за припущенням, прийшов косолапий, вони облюбували закинуті хутори і погреби.
Фото: www.facebook.com/groups/snovsk.com.ua