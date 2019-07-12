Червонокнижний ведмідь забрів на Чернігівщину

Воно супроводжується фотографіями слідів хижака та відеозверненням. У ньому Малютін звертається до жителів громади з прохання бути обережними й утриматися від збирання ягід у лісах.

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З коментарів єгерів Єлинського лісу можна дізнатися, що вага ведмедя (судячи з розміру відбитків його лап) - 200-250 кг. А також те, що в Брянській області, звідки, за припущенням, прийшов косолапий, вони облюбували закинуті хутори і погреби.

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