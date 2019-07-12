На Чернігівщини буревій повалив понад 160 гектарів лісу

"У підвідомчих лісах ДП "Городнянське лісове господарство" від буревію постраждало 163 гектари лісів, у тому числі 32 гектари у межах природно-заповідного фонду підприємства. 2500 кубічних метрів деревини перетворилося на вітролом. Це переважно сосна з незначною часткою дуба й осики", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше від вітру постраждали ліси Рубізького та Моложавського лісництв.

Як повідомляло агентство, негода зі шквальним вітром на Чернігівщині трапилася 1 липня. Її наслідком стало повалення багатьох дерев у Чернігові та ряді районів області, відключення від електропостачання 350 населених пунктів.

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