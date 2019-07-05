П'ять сіл на Буковині вже третю добу “відрізані” від світла

П'ять сіл на Буковині вже третю добу “відрізані” від світла

Укрінформ
У Чернівецькій області продовжується ліквідація наслідків буревію, який стався 2 липня і зруйнував 28 опор високовольтних ліній.

Наразі 5 населених пунктів Хотинського району вже третю добу частково перебувають без електроенергії.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли у прес-службі АТ "Чернівціобленерго".

"Станом на 12:00 5 липня частково без електроенергії перебувають ще 5 населених пунктів Чернівецької області. Усі - в Хотинському районі, це села Рукшин, Рашків, Каплівка, Поляна та Данківці. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки буревію, який повністю або частково зруйнував 28 опор високовольтних ліній", - розповіли у прес-службі.

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На офіційному сайті обленерго йдеться про те, що за даними синоптиків, 2 липня о 13.00 на вказаній місцевості швидкість вітру упродовж короткого часу посилилася до 40 метрів за секунду і більше, що згідно з критеріями, кваліфікується як стихійне метеоявище ІІІ рівня небезпеки. Такого потужного смерчу Буковина ще не зазнавала.

Внаслідок негоди увечері 2 липня були відключені 469 трансформаторних підстанцій, без електропостачання опинилися 51 населений пункт та 20 тисяч абонентів.

Наразі тривають роботи над відновленням електропостачання регіону.

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