Майже сотня населених пунктів в Україні - без світла через негоду

Станом на ранок четверга в Україні через негоду залишаються знеструмленими 96 населених пунктів у п'яти областях.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС. "Станом на 7 годину 4 липня внаслідок ускладнення погодних умов (сильний вітер, дощ, град) залишаються знеструмленими 96 населених пунктів у 5 областях, а саме: Чернігівська – 34, Одеська – 28, Чернівецька – 18, Вінницька – 15, Луганська – 1", - йдеться у повідомленні. Читайте також: На Вінниччині негода валила дерева, зривала дахи та перевернула човен з рибалками До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.