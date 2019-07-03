На Вінниччині негода валила дерева, зривала дахи та перевернула човен з рибалками

На Вінниччині у вівторок негода валила дерева, зривала дахи приватних та адміністративних споруд, а на водосховищі перевернула моторний човен з рибалками, люди самостійно вибралися на берег.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

«2 липня о 15.35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що внаслідок погіршення погодних умов (дощу та сильного вітру) ... в с. Мазурівка Тульчинського району пошкоджено дах житлового будинку. У Томашпільському районі в с. Рожнятівка вітром зірвані дахи у 5-ти житлових будинках», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, також в с. Рожнятівка частково пошкоджено покрівлю спортзалу у школі та сімейній амбулаторії.

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У Томашпільському районі у с. Гнатків частково пошкоджені дахи. У с.Липівка шквальний вітер частково зірвав покрівлю музичної школи, а в с.Кислицькому - перекриття будинку культури. школі та сімейній амбулаторії.

Також трапилася надзвичайна погода на воді. Як повідомило радіо Lada.FM, у вівторок близько 17 години у місті Ладижин на водосховищі Ладижинської ТЕС перевернувся моторний човен, в якому знаходились дві людини. Як з’ясували місцеві рятувальник, човен марки «Прогрес» належав рибалкам із с. Степашки Гайсинського району. Їм удалось самотужки дістатися берега.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 7 год. 3 липня внаслідок ускладнення погодних умов (сильний вітер, дощ, град) залишаються знеструмленими 525 населених пунктів у 13 областях, зокрема, у Вінницькій - 57.

Також у Вінницькі області у 7 населених пунктах Томашпільського, Тульчинського та Чернівецького районів сталося повалення дерев. Жертв та постраждалих немає.