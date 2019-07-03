Буревій у Кривому Розі повалив сотні дерев і пошкодив дахи

У Кривому Розі буревій, що пройшов увечері 2 липня, повалив сотні дерев та конструкцій. Рятувальники ліквідовують наслідки негоди.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

«2-го липня внаслідок ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) на території Дніпропетровської області сталося повалення дерев та конструкцій будівель. Для надання допомоги постраждалому населенню від негоди залучалися співробітники Служби порятунку. Підрозділами Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області здійснено 28 виїздів, розпиляно та прибрано 71 дерево», - йдеться в повідомленні.

Також унаслідок негоди в області відключено електропостачання 27 тисячам абонентів.

У Криворізькому, Софіївському районах та самому Кривому Розі через падіння дерев на газопроводи у 44 випадках відключали газопостачання понад 2 тисяч абонентів.

Рятувальникам повідомлено про повалення близько 200 дерев, з них розпиляно й прибрано вже 71 дерево.

Наслідки буревію у Кривому Розі/ Фото 1kr.ua

У Кривому Розі через негоду пошкоджено 37 будівель, зокрема на Будинку культури ПівдГЗК частково пошкоджено дах на площі 200 квадратних метрів, також пошкоджено дахи 36 приватних та багатоповерхових житлових будинків.

До поліції надійшло близько 76 звернень про пошкодження автомобілів внаслідок падіння дерев та стовпів.

Як повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі Криворізької міської ради, для ліквідації наслідків буревію у Кривому Розі створено оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Вся техніка переведена на цілодобовий режим роботи.