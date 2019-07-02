Повалені буревієм дерева заблокували трасу "Чернівці - Житомир"

В області через негоду зірвані рекламні конструкції та зламані дерева. На ділянці міжнародної траси "Чернівці - Житомир", поблизу Хотина, через повалені дерева частково ускладнений рух.

Фото та відео наслідків негоди опублікували користувачі спільноти The Khotyn Times у Facebook.

Повалені дерева частково заблокували трасу на Буковині / Фото: Ольга В'ячеславівна/Facebook

"Ну і про погоду (для тих хто не виходив на вулицю). Гідрометеорологічний центр вчора попереджував про негоду в області. І от її наслідки - сьогодні. Місцевість: між Хотином та "Чотири корчми", - йдеться у дописі.

На опублікованих фото і відео видно, як великі гілки та навіть цілі дерева були повалені на дорогу. Люди власноруч намагалися прибрати їх з траси.

У патрульній поліції Чернівецької області кореспонденту Укрінформу повідомили, що місцями проїзд ускладнений, але без заторів. Правоохоронці повідомили відповідні служби та організовують безпечний рух на проблемній ділянці дороги.

Фото та відео наслідків негоди опублікували користувачі спільноти The Khotyn Times у Facebook.

"Ну і про погоду (для тих хто не виходив на вулицю). Гідрометеорологічний центр вчора попереджував про негоду в області. І от її наслідки - сьогодні. Місцевість: між Хотином та "Чотири корчми", - йдеться у дописі.

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На опублікованих фото і відео видно, як великі гілки та навіть цілі дерева були повалені на дорогу. Люди власноруч намагалися прибрати їх з траси.

У патрульній поліції Чернівецької області кореспонденту Укрінформу повідомили, що місцями проїзд ускладнений, але без заторів. Правоохоронці повідомили відповідні служби та організовують безпечний рух на проблемній ділянці дороги.