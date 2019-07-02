У Сарненському і Володимирецькому районі Рівненщини цієї ночі випав град розміром з куряче яйце.

Фотографіями і відео діляться місцеві жителі у соцмережах. Зокрема, у Facebook "Сарни як вони є" оприлюднили фото з райцентру, сіл Костянтинівка і Іванівка.

На Рівненщині випав град розміром із куряче яйце/Фото: Сарни, як вони є, Фейсбук

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На сторінці в Instagram rivne_1283 користувачі виклали фото і відео з села Антонівка Володимирецького району. На світлинах - градини у порівнянні з різними предметами, а також на електронних вагах. Судячи з фото, одна така важить 35 г.

Фото: Сарни як вони є, Фейсбук