У Ріпкинському районі Чернігівщини повалені буревієм дерева спричинили п'ятикілометровий затор вантажівок на міжнародній трасі М-01 "Київ — Чернігів - Нові Яриловичі".

Про це у Facebook повідомила пресслужба управління ДСНС України у Чернігівській області.

"О 21.50 на 212 км автодороги М-01 "Київ-Чернігів-Нові Яриловичі" Ріпкинського району, внаслідок падіння дерев на проїжджу частину, утворився затор із вантажних автомобілів до 5 км завдовжки", - ідеться у повідомленні.

Міжнародну трасу оперативно розчищали рятувальники з Ріпок та Чернігова. Завдяки їхнім зусиллям о 23.45 рух було відновлено.

На Чернігівщині повалені буревієм дерева заблокували міжнародну трасу / Фото: ДСНС України

Загалом після вечірньої негоди, що мала місце на Чернігівщині 1 липня, до робіт із розчищення автодоріг від повалених дерев рятувальники залучалися 12 разів. Крім того, вони тричі звільняли придавлені деревами автомобілі. До ліквідації наслідків буревію залучалось 36 чоловік особового складу УДСНС та 15 одиниць спецтехніки.

За інформацією Чернігівського облавтодору, 2 липня на шляхах області заторів немає.

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Також у УДСНС додали, що в Чернігові повалене дерево серйозно травмувало жінку 1979 р. н. За попередньою інформацією, в неї перелом таза та верхньої кінцівки. Постраждалу доправили до міської лікарні №2.

Станом на 6.00 2 липня без електропостачання в 11 районах області залишається 291 населений пункт. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.