На Чернігівщині буревій повалив дерева

Після буревію на Чернігівщині в неділю працівники дорожніх служб кілька разів виїжджали на розчистку доріг від повалених дерев.

Про це у Facebook повідомила Служба автомобільних доріг у Чернігівській області.

"Внаслідок шквалів вітру в окремих районах області на проїжджу частину впали дерева. 23 червня дорожники кілька разів виїжджали ліквідовувати наслідки негоди", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повалені дерева на деякий час унеможливлювали рух дорогами Т-25-13 Козелець - Козари - Носівка, Т-25-28 Козелець-Бобровиця біля села Петровське, Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин у Куликівському районі та Т-25-30 Прилуки - Варва - Срібне - Обухове у Прилуцькому.

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На даний час наслідки буревію ліквідовані, рух на автотрасах відновлений.

Фото: Укравтодор, Чернігівщина, Фейсбук