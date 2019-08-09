Гірники шахти “Курахівська” перекрили дорогу і вимагають зарплату

На Донеччині гірники шахти «Курахівська» перекрили дорогу між містами Курахове та Селидове в районі населеного пункту Новоселидівка і вимагають погашення заборгованої їм заробітної плати.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Гірники шахти «Курахівська» перекрили дорогу між містами Курахове та Селидове в районі населеного пункту Новоселидівка – вони вимагають погашення заборгованої їм зарплати», - повідомив Волинець.

Він зазначив, що у той же час керівництво ДП «Селидіввугілля» створює тиск на ланкових, бригадирів і на даний момент проводять з ними відповідну виховну роботу.

Волинець нагадав, що з учорашнього ранку шахтарі «Курахівської» блокували автошлях до Запоріжжя та Маріуполя і налаштовані протестувати до тих пір, поки не отримають зароблених коштів.

Він раніше також інформував, що гірники шахти «Курахівська» 5 серпня пішою ходою дійшли до будівлі ДП «Селидіввугілля» та зустрілися із гендиректором підприємства, який повідомив, що кошти для виплати заборгованості із заробітної плати з’являться лише після 25 серпня, оскільки це питання вирішує Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Кабінету міністрів, який наразі перебуває у відпустці.

Але гірників не задовільнила ця відповідь. Того ж дня у Донецькій ОДА гірників шахти «Курахівська» запевнили, що за два дні вирішать питання з виплати їм заборгованої заробітної плати.

Як повідомлялося, заборгованість із заробітної плати шахтарям в Україні становить понад 1 млрд грн, блокується робота декількох шахт, гірники налаштовані на протестні акції. У зв’язку з критичною ситуацією, що склалася у вугільній галузі, 23 липня у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості відбулася нарада за участю керівників державних вугільних підприємств та представників профспілок, на якій було прийнято звернення до Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та Верховної Ради України щодо ситуації у вугільній галузі, але відповіді наразі не отримали.

На нараді також було вирішено, що у разі невиконання вимог, «святкування» Дня шахтаря відбудеться під стінами профільного міністерства, Офісу Президента і Кабінету міністрів із касками у руках.

2 серпня на Донеччині гірники шахт «1/3 Новогродівська» та «Курахівська» ДП «Селидіввугілля» відмовилися спускатися у шахту, вимагаючи виплати заробітної плати.