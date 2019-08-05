Гірникам "Курахівської" обіцяють погасити зарплатні борги після 25 серпня

На Донеччині гірникам шахти «Курахівська», які зранку відправились до будівлі ДП «Селидіввугілля» вимагати зарплату, пообіцяли виплатити її, але тільки після 25 серпня.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Гірники шахти «Курахівська» пішою ходою дійшли до будівлі ДП «Селидіввугілля» та зустрілися із генеральним директором підприємства, який повідомив, що кошти для виплати заборгованості із заробітної плати з’являться лише після 25 серпня, оскільки це питання вирішує Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Кабінету міністрів, який наразі знаходиться у відпустці», - повідомив Волинець.

Він зазначив, що найближче засідання Кабміну відбудеться не раніше 14 серпня.

За словами Волинця, шахтарів не задовольнила інформація гендиректора і вони вимагають або забезпечити їх автобусами для зустрічі з мером, або забезпечити телефонний зв’язок з ним. На розв'язання цього питання шахтарі відвели адміністрації годину.

Раніше Волинець повідомляв, що заборгованість із заробітної плати шахтарям в Україні складає понад 1 млрд грн, блокується робота декількох шахт, гірники налаштовані на протестні акції. У зв’язку з критичною ситуацією, що склалася у вугільній галузі, 23 липня у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості відбулася нарада за участю керівників державних вугільних підприємств та представників профспілок, на якій було прийнято звернення до Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та Верховної Ради України щодо ситуації у вугільній галузі, але відповіді наразі не отримали.

На нараді також було вирішено, що у разі невиконання вимог, «святкування» Дня шахтаря відбудеться під стінами профільного міністерства та офісів Президента і Кабінету міністрів із касками у руках.

2 серпня на Донеччині гірники шахт «1/3 Новогродівська» та «Курахівська» ДП «Селидіввугілля» відмовилися спускатися у шахту, вимагаючи виплати заробітної плати.

Фото: Михайло Волинець, Фейсбук