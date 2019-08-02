Гірники двох шахт "Селидіввугілля" відмовилися спускатися у вибій - вимагають зарплату

На Донеччині гірники двох шахт - « 1/3 Новогродівська» та «Курахівська» ДП «Селидіввугілля» відмовилися спускатися у вибій та вимагають виплати заробітної плати.

Про це 2 серпня на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Сьогодні працівники першої зміни «Шахти 1/3 Новогродівська» та копальні «Курахівська» ДП «Селидіввугілля» відмовилися спускатися у вибій. Підприємства працюють у режимі життєзабезпечення. Вимоги шахтарів - негайно виплатити зароблені кошти», - написав Волинець.

За його словами, інші підприємства ДП «Селидіввугілля» працюють у звичному режимі.

Генеральні директори вугільних підприємств Донецької області запрошені сьогодні на нараду до керівника Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка, але профспілки, як представники трудових колективів, на нараду не були запрошені, додав профспілковий лідер.

Як повідомляв Укрінформ, за словами Волинця, заборгованість із заробітної плати шахтарям в Україні становить понад 1 млрд грн, блокується робота декількох шахт, гірники налаштовані на протестні акції. У зв’язку з критичною ситуацією, що склалася у вугільній галузі, 23 липня у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості відбулася нарада за участю керівників державних вугільних підприємств та представників профспілок, на якій було прийнято звернення до Президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та ВР України, щодо ситуації у вугільній галузі, але відповіді не отримано й досі.

Також на нараді було вирішено, у разі невиконання вимог, «святкування» Дня шахтаря відбудеться під стінами профільного міністерства та офісів Президента і Кабінету міністрів із касками в руках.

Фото: facebook.com/VolynetsMykhailo