Зарплатний борг українським шахтарям "перевалив" за мільярд - Волинець

Заборгованість із заробітної плати шахтарям в Україні складає понад 1 млрд грн, блокується робота декількох шахт, гірники налаштовані на протестні акції.

Про це 1 серпня на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Сьогодні, 1-го серпня, заборгованість із заробітної плати шахтарям складає понад 1 млрд грн. На разі ситуація у вугільній галузі досить критична», - повідомив Волинець.

Він назвав шахти, які на сьогодні не працюють. За словами Волинця, продовжується блокування роботи шахт ДП «Львіввугілля» через відмову збагачування гірничої маси ПрАТ «Львівська вугільна компанія».

Шахта «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля» на Донеччині майже місяць не працювала через те, що ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Мирноградська» не приймала видобуту копальнею гірничу масу на збагачення і шахта не відвантажувала вугілля споживачам. Через це, за словами голови МО Незалежної профспілки гірників України міста Мирноград Олександра Абрамова, шахта «Капітальна» зазнала майже 60 млн грн збитків. Тепер шахта не отримує порожніх вагонів для відвантаження вугілля.

ДП «ШУ «Південнодонбаське № 1» (місто Вугледар Донецької області) знеструмлене через борги за раніше спожиту електроенергію.

ВП «Шахта 1/3 Новогродівська» та ДП «Селидіввугілля» провели збори трудових колективів та вирішили звернутися до Президента України Володимира Зеленського щодо ситуації у вугільній галузі – негайно погасити заборгованість із заробітної плати та підвищити її надалі.

Шахтарі ДП «Первомайськвугілля» також вкрай схвильовані ситуацією, яка склалася у вугільній галузі: несвоєчасна виплата заробітної плати, відсутність фінансування на розвиток виробництва.

Волинець нагадав, що у зв’язку з критичною ситуацією, що склалася у вугільній галузі, 23 липня у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості відбулася нарада за участю керівників державних вугільних підприємств та представників профспілок, на якій було прийнято звернення до Президента, Прем’єр-міністра та Верховної Ради щодо ситуації, але відповіді не отримали й досі.

На нараді також було вирішено, що у разі невиконання вимог «святкування» Дня шахтаря відбудеться під стінами профільного міністерства із касками у руках.

«Голова первинки Незалежної профспілки гірників України ВП «Шахта 1-3 «Новогродівська» Сергій Павлов повідомив мені: якщо гірникам не погасять заборгованості із заробітної плати, вони приїдуть до Києва на День шахтаря під стіни Офісу Президента та Кабінету міністрів. Профлідера цікавить, чи не соромно буде президенту дивитися у вічі голодним шахтарям, які у своє професійне свято змушені будуть проводити акцію протесту», - наголосив Волинець.