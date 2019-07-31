Гірникам “Львіввугілля” виплатили 50% зарплати за червень
Укрінформ
Гірникам ДП “Львіввугілля” виплатили 50 відсотків заробітної плати за червень.
Про це повідомила пресслужба облдержадміністрації.
“На рахунки ДП «Львіввугілля» надійшли кошти від реалізації вугільної продукції. Фінансовий ресурс у розмірі 50 млн грн у повному обсязі скерували на виплату заробітної плати шахтарям. Їм уже виплатили 50% заробітної плати за червень”, - зазначено у повідомленні.
Зарплатні борги гірникам стають причиною страйків. Так львівські шахтарі, добиваючись погашення заборгованості, перекривали автотрасу, що веде до державного кордону у Раві-Руській, відмовлялися підніматися на поверхню із забою, йшли пішою ходою центром Львова до облдержадміністрації, де проводили пікетування.