Гірникам “Львіввугілля” виплатили 50% зарплати за червень

Гірникам ДП “Львіввугілля” виплатили 50 відсотків заробітної плати за червень.

Про це повідомила пресслужба облдержадміністрації.

“На рахунки ДП «Львіввугілля» надійшли кошти від реалізації вугільної продукції. Фінансовий ресурс у розмірі 50 млн грн у повному обсязі скерували на виплату заробітної плати шахтарям. Їм уже виплатили 50% заробітної плати за червень”, - зазначено у повідомленні.

Зарплатні борги гірникам стають причиною страйків. Так львівські шахтарі, добиваючись погашення заборгованості, перекривали автотрасу, що веде до державного кордону у Раві-Руській, відмовлялися підніматися на поверхню із забою, йшли пішою ходою центром Львова до облдержадміністрації, де проводили пікетування.