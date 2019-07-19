Шахтарям Львівщини погасили 87% заборгованості по зарплаті за травень

Львівським шахтарям продовжують виплачувати заборговану зарплату. На це скерували 40 мільйонів гривень, вторгованих від реалізації вугілля.

Про це повідомила пресслужба облдержадміністрації.

“На рахунки ДП «Львіввугілля» надійшли кошти від реалізації вугільної продукції в сумі 40 мільйонів гривень. Цей фінансовий ресурс скеровано на виплату заробітної плати шахтарям та на інші видатки”, - зазначено у повідомленні.

Станом на сьогодні шахтарям Львівщини виплатили 87% заробітної плати за травень.

Також, як інформують в ОДА, у липні на ДП «Львіввугілля» налагодили відвантаження вугілля, видобуте з шахт підприємства, зокрема, на електростанції ПАТ «Центренерго» і ДТЕК.