Заборгованість перед шахтарями "Львіввугілля" та "Волиньвугілля" погасили за квітень

Заборгованість по зарплаті за квітень 2019 року шахтарям ДП "Львіввугілля" та ДП "Волиньвугілля" у сумі 42 млн грн погашено протягом поточного тижня. Загалом з держбюджету потрібно погасити близько 200 млн грн боргів по зарплаті.

Про це написав представник Президента України у Кабінеті міністрів Андрій Герус у Facebook.

“Як і було обіцяно у вівторок, на цьому тижні були погашені заборгованості по зарплаті за квітень шахтарям ДП "Львіввугілля" та ДП "Волиньвугілля" (9200 шахтарів). Загалом для погашення близько 200 млн грн боргів з державного бюджету було направлено 41 млн грн. А решта коштів - за рахунок дій, що призвели до підвищення ефективності функціонування ринку вугілля”, - написав Герус.

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Він зазначив, що до середи наступного тижня будуть погашені борги по зарплаті за квітень 2019 року перед шахтарями ДП «Шахта ім.Сургая» (Донецька обл.).

"Сьогодні шахта ім.Сургая підписала прямий контракт на збут вугілля, тож тепер немає схеми із приватним посередником", - підкреслив Герус.

Як повідомляв Укрінформ, станом на початок червня заборгованість шахтарям за лютий – квітень поточного року становила 216 млн гривень. 10 червня гірники шахт Державного підприємства "Львіввугілля" оголосили страйк і перекрили міжнародну трасу Львів - Рава-Руська на знак протесту проти невиплати заробітних плат. Для погашення заборгованості перед шахтарями Міністерство фінансів України виділило 41 млн грн. Решта – близько 175 млн грн – небюджетні кошти, які були отримані завдяки діям, що призвели до підвищення ефективності функціонування ринку вугілля в Україні.