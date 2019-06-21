Герус розповів про переваги атомної енергетики

В Україні близько 55% електроенергії виробляється на атомних станціях, завдяки чому залишаються більш прийнятні тарифи на електроенергію.

Про це розповів представник президента України Володимира Зеленського у Кабінеті Міністрів Андрій Герус в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перш за все треба розуміти, що близько 55% всієї нашої електроенергії сьогодні в Україні виробляються на атомних електростанціях. Разом с тим, ми повинні пам'ятати - тарифи, пов'язані з електроенергією, завдячують атомній енергетиці, тому що у нас атомна енергетика виробляє електроенергію з тарифом 56 коп. На той час, коли вугільні електростанції виробляли електроенергію під дві гривні. Тому, по-перше, це кількість електроенергії, по-друге, це її ціна. У нас атомна енергетика дає прийнятну ціну для кінцевого споживача", - сказав Герус.

Він зазначив, що такі перекоси с тарифами призводять до недофінансування атомних електростанцій, що призводить до відтоку фахівців за кордон. Так, за його словами, на атомній станції у сусідній Білорусі чотири зміни з восьми сформовані з українських фахівців.

"Ми повинні розуміти що оплата праці тих людей, кваліфікація цих людей і привабливі умови щоб люди працювали - це критично важливо. Сьогодні на атомних електростанціях працюють 33700 осіб із них 400 осіб які мають ліцензію, яка підтверджує їхню кваліфікацію працювати на таких об'єктах. Тарифні перекоси мають бути виправлені. Проблема нестачі кадрів може швидко вирішитися, якщо виправити тарифні перекоси, які є між різними видами генерації",- заявив представник президента Зеленського в уряді.

Також він акцентував на необхідності продовжувати курс на незалежність української енергетики від російського ядерного палива.

"Зв'язки з Росією є. Певна робота пророблена за 4 роки. До 2013 року в нас 100% палива для атомних електростанцій поставлялися з Росії. На сьогодні близько 40% палива поставляється з компанії американської та близько 60% з Росії. Це непоганий прогрес з точки зору диверсифікації. Його потрібно продовжувати", - наголосив Герус.