Герус: Сьогодні-завтра всі борги перед шахтарями будуть повністю погашені

Працівники державного підприємства “Львіввугілля” уже найближчим часом отримають виплату заборгованості по заробітній платі за лютий-квітень.

Про це заявив представник президента у Кабінеті Міністрів Андрій Герус, повідомляє прес-служба Глави держави.

«Вже сьогодні на ДП «Львіввугілля» зайдуть кошти за паливо, що почало відвантажуватися споживачам, і сьогодні ж, максимум завтра, всі борги перед шахтарями за лютий – квітень будуть повністю погашені», – сказав він.

Крім того, на контролі президента перебуває ситуація на ДП «Волиньвугілля», де, за словами Геруса, до 20 червня також має бути повністю погашено заборгованість із заробітної плати перед 1200 гірниками за квітень поточного року.

Водночас представник глави держави в уряду додав, що Президент не має повноважень здійснювати управління вугільною галуззю та її підприємствами.

Як нагадали в АП, що про затримку з виплатою заробітної плати Главі держави розповіли гірники шахти «Лісова» ДП «Львіввугілля», яку Володимир Зеленський відвідав наприкінці травня у зв’язку з аварією.

Зазначається, що станом на початок червня заборгованість шахтарям за лютий – квітень поточного року становила 216 млн гривень.

Тоді для розв'язання питання президент скликав розширену нараду за участю членів Ради національної безпеки і оборони щодо енергетичної безпеки держави, де серед іншого розглядалися проблеми вугільної галузі.

Для погашення заборгованості перед шахтарями Міністерство фінансів виділило 41 млн грн. Решта – близько 175 млн грн – це небюджетні кошти, які були отримані завдяки діям, що призвели до підвищення ефективності функціонування ринку вугілля в Україні.