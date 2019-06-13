Гроші на зарплатні борги львівським гірникам заблоковані - Волинець

"Обіцяні вчора, 12 червня, під час зустрічі із Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом з представниками трудового колективу ДП «Львіввугілля» 50 млн грн коштів на виплату заборгованої заробітної плати заблоковані. Вказані кошти мали надійти від ПАТ «Центренерго» за відвантажене вугілля львівським шахтарям», - зазначив Волинець.

За його словами, кошти арештовані на рахунках АБ «Укргазбанку».

Як повідомляв Укрінформ, напередодні із делегацією гірників, яка виїхала до Києва, зустрівся Прем`єр-міністр Володимир Гройсман. Керівник уряду дав доручення міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику, а також керівництву ФДМУ розблокувати закупівлі і зробити вугілля державних шахт пріоритетним для державних енергокомпаній. Одночасно він дав доручення Держаудитслужбі провести перевірку формування собівартості вугілля на державних шахтах і спростував всі чутки про можливу приватизацію прибуткових шахт об’єднання.