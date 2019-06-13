Протести гірників: “Львіввугілля” отримало 50 мільйонів на зарплатні борги

На рахунки ДП “Львіввугілля” надійшло 50 мільйонів гривень від реалізації вугільної продукції, які скерують на виплату заборгованості гірникам.

Про це повідомила прес-служба облдержадміністрації.

“12 червня на рахунки ДП “Львіввугілля” від реалізації вугільної продукції надійшло 50 мільйонів гривень. Увесь цей фінансовий ресурс скеровано на виплату заборгованої зарплати гірникам”,- зазначено у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, гірники усіх шахт ДП “Львіввугілля” відмовились спускатися у забої, поки їм не виплатять усієї суми заборгованостей по зарплаті. Крім того, вони блокували дорогу, що веде до державного кордону України з Польщею.

Напередодні із делегацією гірників, яка виїхала до Києва, зустрівся Прем`єр-міністр Володимир Гройсман. Керівник уряду дав доручення міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику, а також керівництву ФДМУ розблокувати закупівлі і зробити вугілля державних шахт пріоритетним для державних енергокомпаній. Одночасно він дав доручення Держаудитслужбі провести перевірку формування собівартості вугілля на державних шахтах і спростував всі чутки про можливу приватизацію прибуткових шахт об’єднання.