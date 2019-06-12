Шахтарі "Львіввугілля" приїхали на зустріч із Гройсманом

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман с зустрівся із гірниками ДП "Львіввугілля", керівництвом Львівської області та міста Червоноград.

Як повідомляє Урядовий портал, приводом для зустрічі стала непроста ситуація на підприємстві, де зростає заборгованість по заробітній платі, не відвантажується продукція, а на деяких шахтах зупинено видобуток через непорозуміння з керівництвом копалень. Все це змушує робітників або шукати додаткового заробітку, або виїжджати на заробітки до сусідньої Польщі, або влаштовувати гучні акції протесту.

"Я відгукнувся на пропозицію зустрітися. Мені важливо обговорити проблеми, з’ясувати їхні причини і зробити так, аби не допускати їх у майбутньому", – сказав Гройсман.

Шахтарі підтвердили інформацію про те, що вугілля, яке виробляють шахти ДП "Львіввугілля", має закуповувати держхолдинг "Центренерго", що наразі знаходиться в управлінні Фонду державного майна. Але закупівлі не відбуваються. Саме тому шахти не мають обігових коштів і можливості оплачувати працю шахтарів та персоналу копалень.

Прем’єр-міністр дав доручення міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику, а також керівництву ФДМУ розблокувати закупівлі і зробити вугілля державних шахт пріоритетним для державних енергокомпаній. Одночасно він дав доручення Держаудитслужбі провести перевірку формування собівартості вугілля на державних шахтах і спростував всі чутки про можливу приватизацію прибуткових шахт об’єднання.

Окремо Гройсман зупинився на питанні призначення керівництва шахт і підприємства в цілому. Вже завтра подання на відповідні посади мають бути обговорені, а люди – призначені. Причому ключовий критерій відбору – довіра шахтарів.

Глава Уряду зустрівся з представниками профспілок і шахтарями / Фото: https://www.kmu.gov.ua

"Є ДП "Львіввугілля", є його керівництво. Воно має організувати роботу так, аби шахтар прийшов, відпрацював зміну, отримав зарплату – і все. Тож треба визначити керівника, якому довіряють, – сказав Володир Гройсман. – Я ставлю на контроль. Ситуацію в ДП "Львіввугілля" треба вирішити на системній основі. Приклад Червонограда може стати показовим".

Як повідомляв Укрінформ, 10 червня гірники усіх шахт Державного підприємства "Львіввугілля" оголосили страйк і перекрили міжнародну трасу Львів - Рава-Руська на знак протесту проти невиплати зарплат.