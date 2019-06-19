Ринок електроенергії запрацює з 1 липня з імовірністю у 70% - Насалик

Ринок електроенергії запрацює з 1 липня з імовірністю у 70%, якщо Верховна Рада не ухвалить його відтермінування відповідно до подання президента Володимира Зеленського.

Про це в інтерв'ю "Главкому" сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

"Якщо оцінювати ситуацію за теорією ймовірності, то вірогідність запуску з 1 липня - 70%. Відповідно, ймовірність перенесення на пізніший термін - 30%. Взагалі, вважаю, що введення нової моделі ринку електричної енергії - це першочергове завдання для уряду. І якби Кабмін не міг би впоратися з цим завданням, то, очевидно, мав би звернутися до Верховної Ради з проханням перенести терміни. І якщо ринок не готовий, тоді хтось у процесі підготовки не виконав своїх зобов’язань", - сказав Насалик.

Він наголосив, що на сьогодні Міністерство енергетики та вугільної промисловості не зверталося ні до уряду, ні до Верховної Ради з пропозицією про перенесення ринку.

"А от звернення президента до парламенту про відтермінування нового енергоринку надійшло після того, як 31 травня на засіданні Ради національної безпеки і оборони відбулася дискусія між Андрієм Герусом і всіма іншими учасниками енергоринку. На відміну від Геруса, всі інші учасники підтвердили: нова модель енергоринку готова до запуску з 1 липня", - зазначив Насалик.

На його думку, уся нормативно-правова база готова до запуску ринку.

"Наше міністерство завершило формувати всю нормативно-правову базу. Держрегулятор (НКРЕКП) також повідомляв, що готовий до введення нової моделі. ДП «Енергоринок» також створив всі необхідні механізми для функціонування нового ринку. НЕК «Укренерго», яка, на жаль, не в складі Міністерства енергетики і вугільної промисловості, а входить до сфери управління Міністерства фінансів, також готова", - додав Насалик.

Як повідомляв Укрінформ, повномасштабний ринок електроенергії відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" повинен бути запроваджений з 1 липня 2019 року.

Водночас у ДП НЕК "Укренерго" не виключають короткочасної відстрочки з введенням ринку електроенергії - на 2-3 місяці або перенесення на 2020 рік.

Законопроект №10343 передбачає відтермінування відкриття ринку електроенергії на 3 місяці.