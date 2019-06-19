Ціна на електроенергію для промисловості зросте на 8-9% - Насалик

Ціна на електроенергію для промисловості зросте у межах 8-9% незалежно від того, чи запрацює ринок електроенергії з 1 липня.

Про це сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"При формуванні балансу на 2019 рік ми закладали балансові умови щодо функціонування об'єднаного ринку електроенергії. І вже у другому кварталі НКРЕКП передбачала підвищення ціни на електроенергію на 8-9%. От приблизно у цих межах "промисловість" і збільшиться - незалежно від того, чи буде ринок, чи ні. Завдання ринку - створити вибір для споживача", - сказав Насалик.

Він висловив сподівання, що ринок запрацює з 1 липня.

"Є ще відповідний законопроєкт від Президента нашої держави про відтермінування. Якщо він буде підтриманий, про введення ринку мова йти не буде. Але тоді буде повне розбалансування енергетичної системи", - зазначив Насалик.

Міністр додав, що ринок неможливо буде скасувати "заднім числом", якщо він почне працювати з 1 липня.

Як повідомляв Укрінформ, повномасштабний ринок електроенергії відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" має бути введений із 1 липня 2019 року.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії з 1 липня 2019 року.

Команда Президента Володимира Зеленського розробила законопроект щодо зміни формули закупівлі вугілля з "Роттердам+" на "Роттердам-", а також відтермінування запровадження ринку електроенергії на один рік. Про це представник глави держави в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив у п'ятницю, 14 червня.