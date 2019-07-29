Поліція розкрила деталі масштабної спецоперації у Білій Церкві

На Київщині діяло стійке ієрархічне злочинне угруповання, яке складалося з 5 організованих злочинних груп, що займалися тиском, зокрема, на паливо-енергетичний комплекс, сферу транспортних перевезень тощо.

Про це на брифінгу повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“До нас надійшла оперативна інформація про існування у Білій Церкві певної організованої злочинної групи, яка, зокрема, займалася вимаганням грошових коштів. Було встановлено, що є стійке ієрархічне злочинне угруповання, яке складалося з 5 організованих злочинних груп, що діяли по різних напрямках”, - зазначив Нєбитов.

Встановлено, що злочинне угруповання було створено на території регіону ще у 2016 році.

За його словами, очолював це злочинне угруповання місцевий мешканець, який раніше також скоював злочини, розбійні напади, вимагання. До угруповання увійшли найближчі знайомі цього чоловіка, які виконували вказівки свого керівника.

“Керівник - походженням з кримінального світу. Стиль життя — підтримання так званих воровських традицій, підтримання “общака”, підтримання ув'язнених, збір коштів для поновлення “набору” нових кадрів, вербування молоді. Ніде чоловік фактично не працював, ніколи важкою працею, суспільно корисним трудом не займався, а лише його бандитська стежка, і такі ж усі його друзі”, - зазначив Нєбитов.

Так, було створено ці підгрупи, розподілено ролі, і почався тиск на окремих осіб.

“Наразі встановили, що тиснули на паливо-енергетичний комплекс, сферу транспортних перевезень, валютні операції, а також здійснювали контроль над незаконним гральним бізнесом і наркотрафіком”, - додав Нєбитов.

Він поінформував, що лідер угруповання або хтось із його наближених осіб отримували інформацію про певний бізнесовий конфлікт інтересів між двома суб'єктами господарювання.

“У подальшому вони впливали на одного з суб'єктів шляхом погроз, фізичної розправи, погроз знищення майна, здійснення безпосередніх хуліганських дій”, - додав він.

Також особам пропонували повернути певні неіснуючі борги, і сума боргу становила, як зазначив Нєбитов, з посиланням на дані слідства, від 20 до 80 тисяч доларів, причому гроші вимагалися як одноразово, так і періодично.

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Нєбитов нагадав, що у суботу було проведено понад 50 обшуків, за результатами яких було вилучено три автомати, 7 пістолетів, понад 1000 боєприпасів, 50 розписок різних осіб на предмет неіснуючого боргу, 10 довіреностей і понад 100 тисяч доларів.

“12 осіб було затримано, у тому числі 5 лідерів організованих злочинних груп, які мали своїх виконавців, до яких ми ще будемо доходити, заарештовувати і притягати їх до відповідальності, і організатор угруповання. Є дві особи, які наразі переховуються від правоохоронців, але діяльність їх задокументована, і це — питання часу, вони притягнуті до відповідальності”, - додав Нєбитов.

За його словами, наразі у Святошинському суді розглядаються і будуть розглядатися клопотання про застосування запобіжних заходів. Як уточнив очільник поліції Київщини, запобіжний захід цим особам вимагатимуть у вигляді тримання під вартою.

Оперативне супроводження здійснює управління стратегічних розслідувань НПУ, проводяться досудові розслідування за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) і за ч. 4 ст. 189 (вимагання) ККУ.

“Всі ці злочини є тяжкими і передбачають відповідальність на строк від 5 до 12 років позбавлення волі”, - уточнив Нєбитов.

Тривають слідчі дії.

Як раніше повідомляв Укрінформ, правоохоронцями Київської області знешкоджено злочинну організацію у складі 13 осіб на чолі з «кримінальними авторитетами» та під «кришуванням» працівників поліції, які вимагали грошові кошти у мешканців з погрозою та застосуванням насильства. Члени злочинної організації вимагали гроші в мешканців Київщини з погрозою та застосуванням насильства.

Фото: kv.npu.gov.ua