У Білій Церкві поліція проводить 50 одночасних обшуків

У Білій Церкві поліція проводить 50 одночасних обшуків

Укрінформ
Поліція проводить у Білій Церкві 50 одночасних обшуків.

Про це повідомив керівник управління Нацполіції Київської області Андрій Небитов на своїй сторінці у Facebook.

“До уваги мешканців Білої Церкви! Поліція Київської області проводить затримання членів злочинної організації. У місті одночасно проводять 50 обшуків”, - написав він.

Нєбитов додав, що у місті працюють спецпризначенці, кримінальна поліція та слідчі. Деталі пообіцяв повідомити згодом.

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine's

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