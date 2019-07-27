У Білій Церкві поліція проводить 50 одночасних обшуків
Укрінформ
Поліція проводить у Білій Церкві 50 одночасних обшуків.
Про це повідомив керівник управління Нацполіції Київської області Андрій Небитов на своїй сторінці у Facebook.
“До уваги мешканців Білої Церкви! Поліція Київської області проводить затримання членів злочинної організації. У місті одночасно проводять 50 обшуків”, - написав він.
Нєбитов додав, що у місті працюють спецпризначенці, кримінальна поліція та слідчі. Деталі пообіцяв повідомити згодом.
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine's