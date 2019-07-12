У Троїцькому провели тижневий фестиваль «Я українець!»
Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.
«Розпочався Фестиваль з проведення ігротеки народних рухливих ігор «Національні ігри наших предків», в яких взяли участь вихованці дитячого садочка «Барвінок». Малеча із задоволенням розплутувала казкові вузлики з назвами українських народних ігор, знайомилась з правилами та грала в них», - інформує прес-служба ОДА.
Проходило чимало майстер-класів: виготовлення ляльок-мотанок з фетру та ниток, буклета-трансформера з найкращими побажаннями миру, злагоди та процвітання нашій країні. Також створення вуличного арт-об’єкту «Кольорова моя Україна» разом з місцевим художником Сергієм Соболем.
Завершила програму тижневого фестивалю фотовиставка «Щаслива родина – багатство нашої України», яка була розгорнута в селищному парку.
Організаторами виступив Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень (Луганський обласний молодіжний центр) спільно з ГО «Троїцька надія».