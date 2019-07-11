Завершили зйомки фільму "Зірка Давида Черкаського"

Завершено роботу над документальним фільмом з елементами анімації, що розповідає про творчий шлях видатного режисера-мультиплікатора Давида Черкаського, на роботах якого виросло декілька поколінь.

Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

“Робота над картиною розпочалася у 2018 році, ще за життя Давида Яновича. Тоді кінопроект режисера та автора сценарію Сергія Волкова з робочою назвою “Давид – свято довжиною в життя” став одним із переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно. Продюсером стрічки є Світлана Степаненко (кіностудія “Кінематографіст”)”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, на фільм очікує фестивальне життя та вихід у національний прокат.

“Фільм-портрет” розповідає про Давида Черкаського як яскраву людину, яка все життя ділилася своєю радістю з навколишнім світом. Художнім керівником картини є близький друг і незмінний співавтор Давида Яновича художник Радна Сахалтуєв: їхньому творчому тандему вже понад п'ятдесят років. Над фільмом також працювали композитор Володимир Бистряков та актори Віктор Андрієнко і Валерій Чигляєв.

Державна фінансова підтримка стрічки є 100% і становить 3 млн 704 тис. 836 грн.