У прокат вийшов фільм “Гідра” про порятунок України від міжнародної наркомафії

Український документальний фільм “Гідра” створено Міжнародним продюсерським центром “Фор-Пост” за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“З 11 липня “Гідра” виходить на екрани київських кінотеатрів “Жовтень” і “Сінема Сіті” та у кінотеатрах мережі “Планета Кіно” по всій Україні - в Києві, Львові, Одесі, Харкові та Сумах”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, фільм розповідає історію людини, яка врятувала Україну від міжнародної наркомафії. Це реальна історія про унікальну спецоперацію Служби безпеки України, яку було проведено спільно зі спецслужбами європейських країн та США. Одним з керівників цієї масштабної операції був генерал СБУ Володимир Тимошенко — головний герой фільму.

У результаті злагоджених дій спецслужбовців було ліквідовано міжнародний наркокартель, що виготовляв синтетичний наркотик “Екстазі”, сировина для якого вироблялась на Черкаському заводі “Хімреактив”. З України сировина через Польщу, Чехію, Німеччину та Бельгію потрапляла до Голландії, звідки вже готовий наркотик розповсюджувався по всьому світу.

Ідея фільму належить генеральному продюсеру - Олександру Дрізу. Зрежисував картину американський режисер Рам Девінені. Креативним продюсером є Надія Грачова, лінійними - Світлана Рудюк та Олена Дріз.