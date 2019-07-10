Держкіно показали завершеного "Чорного ворона"

“Прем’єра історичної драми “Чорний ворон” відбудеться вже цього року”, - ідеться в пресрелізі.

Як зазначається, кінопроєкт фільму з робочою назвою “Залишенець. Чорний ворон” став одним з переможців дев’ятого конкурсного відбору Держкіно і отримав державну фінансову підтримку в розмірі 5 млн 88 тис. 300 грн. Загальна вартість виробництва картини - близько 20 млн грн.

Режисер стрічки - Тарас Ткаченко. Сценарист - Тарас Антипович. Виконавчі продюсери - Христина Шкабар та Володимир Андріюк. Генеральний продюсер - Олександр Ткаченко.

Головні ролі у фільмі виконали Тарас Цимбалюк, Павло Москаль, Андрій Мостренко, Ксенія Данилова, Азізбек Абдурашидов, Зоряна Марченко, Наталя Сумська, Аліна Коваленко, Олексій Тритенко, Данило Мірешкін.

Роман Василя Шкляра описує одну зі сторінок української історії – боротьбу українських повстанців проти радянської влади у 1920-их роках. На їхньому чорному бойовому прапорі було “Воля України або смерть”. У 1921 році чотирирічна війна, яку Росія розв'язала проти Української Народної Республіки, закінчилася. Проте збройна боротьба ще роками тривала майже на всіх теренах України. Повстанці Холодного Яру відчайдушно чинили опір радянській окупації, боролися за свободу українського народу, жертвуючи власним життям.

Стрічка “Чорний ворон” розповідає історію життя та кохання Івана на прізвисько Ворон, якому випала доля стати учасником повстанського руху часів Холодноярської республіки. Він відважно жертвує спокоєм та сімейним затишком і починає запеклу боротьбу за незалежність рідної землі, волю та майбутнє українців та власної родини.