Повалення пам'ятника Жукову: поліція підтвердила обшуки в Харкові

"13 червня 2019 року в рамках кримінальних проваджень слідчими були проведені слідчі дії за адресами проживання двох громадян. Слідчі дії були здійснені відповідно до рішення суду", - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що 2 червня на проспекті Петра Григоренка у Харкові відбулися масові заходи.

За даними відомства, під час охорони громадського порядку окремі особи вчинили протиправні дії відносно поліцейських. Зазначається, що троє співробітників поліції, які несли службу та забезпечували правопорядок, отримали хімічний опік очей та були доставлені до лікарні.

За цими фактами були відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

У поліції закликають громадян, які стали свідками подій, що відбулися 2 червня на проспекті Петра Григоренка, надати інформацію щодо особи, яка безпосередньо розпилювала газ в бік працівників поліції.

Раніше місцевий активіст Валентин Бистриченко повідомив, що поліція Харківщини прийшла з обшуками до двох харківських активістів В’ячеслава Дуди та Максима Зінченка у справі про знесення бюста радянському маршалу Георгію Жукову. Бистриченко також зазначив, що Зінченко, до якого прийшли з обшуками, не був присутній на місці подій, коли знесли бюст Жукова.

Як повідомлялося, у Харкові активісти ряду партій і громадських організацій у неділю, 2 червня, перед початком з'їзду партії "Довіряй ділам" біля Палацу спорту влаштували акцію протесту з "коридором ганьби" і розлили червону фарбу. На думку організаторів акції, цей з'їзд партії, яку очолили мери Харкова і Одеси Геннадій Кернес і Геннадій Труханов, є спробою реваншу колишніх членів Партії регіонів.

Після цього частина учасників протесту попрямувала до пам'ятника радянському маршалу Георгію Жукову, розташованому неподалік Палацу спорту, і знесла його, встановивши на постаменті прапор України.

Згодом у поліції повідомили, що під час пікетування з’їзду політпартії група громадян знесла пам’ятник на проспекті Петра Григоренка та розпилила сльозогінний газ у натовп.

За даними поліції, тоді троє правоохоронців, які несли службу та забезпечували правопорядок біля пам’ятника, отримали хімічний опік очей та були доставлені до лікарні.