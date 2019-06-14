Знесення бюста Жукова у Харкові: поліція влаштувала обшуки

Поліція Харківщини прийшла з обшуками до двох харківських активістів В’ячеслава Дуди та Максима Зінченка у справі про знесення бюста радянському маршалу Георгію Жукову.

Про це повідомив місцевий активіст Валентин Бистриченко.

Він оприлюднив відео, на якому видно правоохоронців.

Обшуки у Дуди та Зінченка підтвердила медіагрупа Nakipelo.

У харьковского активиста Валентина Дуды проходит обыск по делу о сносе памятника маршалу Жукову. Одновременно правоохранители обыскивают квартиру еще одного активиста Максима Зинченко. — Nakipelo (@nakipelotv) 13 июня 2019 г.

Бистриченко також зазначив, що Зінченко, до якого прийшли з обшуками, не був присутній на місці подій, коли знесли бюст Жукова.

Нагадаємо: у Харкові протестувальники знесли пам'ятник маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту, де мав відбутись з’їзд партії «Довіряй ділам» (партія очільників Харкова Геннадія Кернеса та Одеси Геннадія Труханова).

Кернес заявив, що відновить пам'ятник, а поліція відкрила провадження за фактом знесення бюста.