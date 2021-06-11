Євросоюз в ОБСЄ: Легітимізацією «Л/ДНР» Росія відвертає увагу від своєї агресії

ЄС рішуче засуджує спроби Росії легітимізувати так звані "ЛНР" та "ДНР" на сході України, що є просто спробою відвернути увагу від триваючої російської агресії проти України.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йдеться у заяві ЄС щодо російської агресії проти України, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 10 червня.

"Мінські домовленості однозначно визначають, що Тристороння контактна група складається з України, Російської Федерації та ОБСЄ. Тому ми засуджуємо та рішуче відкидаємо спотворений наратив, який просуває Росія, представляючи себе посередником "внутрішньоукраїнського конфлікту" та намагаючись легітимізувати так звані "народні республіки" на сході України", - йдеться у заяві.

Як заявили в ЄС, цим самим РФ просто хоче відвернути увагу від своєї агресії проти України.

"Росія просто намагається відвернути увагу від своїх триваючих актів агресії та її незупинного підриву суверенітету та територіальної цілісності України, у тому числі шляхом незаконної анексії Кримського півострова, що суперечить її зобов'язанням за міжнародним правом. Ці дії, бех сумніву, є серйозною загрозою європейському порядку безпеки, і за це відповідає виключно Росія", - зазначається у заяві.

Як повідомлялося, раніше президент РФ Путін, коментуючи можливість зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, заявив, що для обговорення проблем Донбасу українське керівництво «має в першу чергу зустрічатися з «керівниками «республік ЛНР і ДНР», а потім розв'язувати проблеми з представниками третіх країн, якою є Росія».