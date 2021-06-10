Путін про можливу зустріч із Зеленським: Нам завжди є про що поговорити

Президент РФ Володимир Путін заявив, що запропонована Володимиром Зеленським зустріч повинна бути присвячена проблемам відносин між Росією і Україною.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє газета «Известия».

«Мені здається, що в наших двосторонніх відносинах (України і Росії, — ред.) стільки накопичилося проблем, що потрібно було б говорити про це», — сказав Путін.

Далі він додав, що главам двох сусідніх країн «завжди є про що поговорити».

Крім того, як повідомляє Інтерфакс, президент Росії зазначив, що гарантій невступу України в НАТО немає, а заяви США про те, що президент Байден не говорив із Зеленським про надання Києву плану щодо вступу в НАТО, можуть бути пов'язані з майбутнім самітом лідерів Росії і США. Окремо Путін сказав, що в разі вступу України в НАТО «підлітний час ракет від Харкова чи Дніпропетровська до центральної частини Росії та Москви зменшиться до 7-10 хвилин», назвавши це «червоною лінією» для російської влади.

Також президент Росії назвав «абсолютно неприйнятним» і «таким, що не відповідає міжнародному правому» український законопроєкт про корінні народи, порівнявши його з «теорією і практикою нацистської Німеччини».

Раніше, 8 червня помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що зрушень з підготовки можливої ​​зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського поки немає.

Як повідомляв Укрінформ, 20 квітня Зеленський звернувся до Путіна, запропонувавши йому зустрітися «в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна».

Пізніше, 22 квітня, Путін заявляв, що готовий в Москві зустрітися із Зеленським, але питання про припинення війни на сході України буде обговорювати тільки після переговорів української влади з ватажками маріонеткових так званих "ДНР" і "ЛНР".

Зокрема, за словами Путіна, якщо Зеленський хоче обговорити двосторонні відносини, то він запрошує його в Москву, а якщо обговорювати «проблеми Донбасу», - Путін запропонував робити це з "керівниками "ДНР" і "ЛНР"".