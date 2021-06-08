Денісова - про обмін з ОРДЛО: 256 громадян у нас вважаються зниклими безвісти

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявляє, що Росія не хоче звільняти громадян України, яких незаконно утримують в ОРДЛО.

Про це Денісова розповіла у програмі «Донбас PRIME», коментуючи питання обміну утримуваними особами, передає кореспондент Укрінформу.

«На мій погляд, РФ не хоче будь-яких визволень наших громадян, ні тих, які знаходяться у в’язницях у РФ або у тимчасово окупованому Криму, ні тих, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей», - зазначила омбудсман.

Вона нагадала, що останній обмін відбувся у квітні минулого року.

«Тут потрібна тільки політична воля однієї держави – це РФ, і перш за все, президента РФ Путіна. І на кожному майданчику, на кожній зустрічі, в тому числі у Мінському форматі, українська держава порушує це питання – щодо повернення наших громадян... Треба сказати, що 256 громадян у нас вважаються зниклими безвісти, і щодо них треба проводити розшук. Але це не відбувається, бо немає погодження від РФ», - розповіла Денісова.

Вона наголосила, що Росія є агресором, який веде військові дії на території нашої держави: «РФ обирає, яким шляхом діють представники окупаційної влади... І Росія каже їм, або буде обмін, або ні. І тому потрібно продовжити міжнародний тиск. Потрібно, щоб уся міжнародна спільнота об’єдналася. Потрібно робити все можливе, щоб РФ погодилася на те, щоб повернути нам наших громадян без будь-яких попередніх умов».

За словами Уповноважений ВР з прав людини, в ув’язненні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей наразі перебувають 285 осіб, які були незаконно затримані.

«За нашими даними - і даними, які підтверджені СБУ, підтверджені так званою «владою» тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей - наших громадян утримується у в’язницях 285 осіб», - сказала Денісова.

Вона додала, що, існує тенденція до збільшення кількості громадян в ув’язненні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв Укрінформ, останній обмін полоненими на Донбасі відбувся 16 квітня 2020 року. Тоді Україна повернула з ОРДЛО 19 громадян.