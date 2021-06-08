Мешканцям ОРДЛО видали понад 580 тисяч російських паспортів – Денісова

Українцям, які мешкають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, уже видано орієнтовно 584 тисячі паспортів РФ.

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла у програмі «Донбас PRIME», передає кореспондент Укрінформу.

«Зараз, за нашими даними, 584 тисячі паспортів видано громадянам України, які мешкають на цих територіях, частина наших громадян з них є ще і внутрішньо переміщеними особами», - поінформувала Денісова.

Вона також розповіла про причини, чому українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях, беруть російські паспорти.

«Чому людина бере цей російський «аусвайс» - щоб була можливість отримати якісь додаткові виплати, полікуватися, бо якщо особа не має такого «паспорту», тоді не надають медичного лікування. Особа не може купити певні ліки або отримати їх безкоштовно. Ще це стосується тих осіб, які працюють або вчителями у школі, або лікарями у медзакладах. Якщо вони не отримують такі паспорти, тоді вони позбавляються взагалі роботи. Тому люди, щоб вижити, беруть ці паспорти», - уточнила Уповноважений ВР з прав людини.

Денісова нагадала, що РФ готується до виборів у Держдуму восени цього року. «І вони думають, що там (на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей – ред.) буде теж щось на кшталт виборчого округу, і громадяни України, які отримають ці «аусвайси», підуть голосувати».

«І ми знаємо, що їх зараз змушують реєструватися на сайті виборчому, щоб потім проголосували за російську владу», - поінформувала Денісова.

Як повідомлялося, у 2019 році президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким на спрощений порядок отримання російського паспорта можуть претендувати жителі ОРДЛО, а також громадяни України, які в березні 2014 року проживали в Криму.

Читайте також: Зеленський вважає видачу російських паспортів в ОРДЛО першим кроком до анексії

Згідно з офіційними даними російської сторони, паспорти РФ видано вже майже 530 тисячам жителів окупованих територій сходу України.

У Москві неодноразово заявляли, що тепер РФ має «захищати», у т.ч. збройним шляхом, мешканців окупованих територій України, які у незаконний шлях отримали російські паспорти.

Євросоюз та США неодноразово висловлювали глибоку стурбованість щодо видачі Росією паспортів в ОРДЛО, що суперечить Мінським домовленостям і є очевидним порушенням суверенітету України.