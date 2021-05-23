Паспортизація в ОРДЛО дозволяє Кремлю збільшити електорат перед виборами - Боднар

Паспортизація Росією окупованих територій має безпековий і політичний вимір. Зокрема, Кремль таким чином хоче збільшити електорат правлячої сили в РФ перед парламентськими виборами.

На цьому в інтерв’ю Укрінформу наголосив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

За його словами, поглинання окупованих територій України до російського простору триває давно і відбувається через запровадження обігу російської валюти, постачання зброї та амуніції, шляхом фінансових вливань.

“Паспортизацією Росія намагається формалізувати приналежність жителів окупованих нею територій до РФ. Тут є два контексти - безпековий і внутрішньополітичний. Безпековий полягає у намірі Кремля “захищати” ніби своїх громадян. Своєю чергою, видача російських паспортів дає Кремлю змогу збільшити кількість виборців, які мали б підтримати провладні сили РФ на осінніх парламентських виборах”, - зазначив Боднар.

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Як зауважив дипломат: очевидно, прихильного електорату до правлячої політсили в Росії бракує, тому Кремль намагається таким чином збільшити електоральну базу для партії влади.

Як відомо, вибори до Держдуми Росії мають відбутися у вересні цього року. Кремль планує розгорнути виборчі дільниці на території ОРДЛО. Станом на сьогодні Росія роздала на окупованих територіях понад півмільйона паспортів.