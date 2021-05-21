Денісова: у списку на обмін – 285 українців, яких утримують в ОРДЛО

У списку щодо повернення наших громадян, які були незаконно затримані і утримуються у місцях несвободи на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, перебувають 285 осіб, із них 44 особи – це військовослужбовці.

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова поінформувала в ефірі «Громадського радіо», передає Укрінформ.

«У нашому списку, який стосується якраз повернення наших громадян, які незаконно були затримані і утримуються у місцях несвободи в ОРДЛО – 285 осіб, з них 44 особи – це військовослужбовці», - уточнила Денісова.

Вона поінформувала, що останнім часом, зокрема, вже майже рік дуже складно робити якісь дії у напрямку обміну громадянами, щоб вони привели до результату, тобто – повернення наших хлопців та дівчат на Батьківщину.

«Їх (наших громадян, яких потрібно повертати – ред.) у нас дуже багато, і кількість затриманих, як окупаційною владою Донецької і Луганської областей, так і РФ у тимчасово окупованому Криму, збільшується», - розповіла український Омбудсман.

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Вона нагадала, що так звані «уповноважені», які діють на територіях так званих «ДНР» і «ЛНР», говорять, що нібито Україна майже не виконала домовленостей. І тому вони вважають ті обміни, які були наприкінці 2019 року та на початку весни 2020 року, незавершеними, оскільки начебто не було проведено «процесуальне очищення». А тому вони не розглядатимуть питання (щодо обміну громадянами - ред.).

Окремо Денісова зазначила, що стосовно питання обміну громадянами можна рухатися за принципом «обмін усіх на всіх». За її словами, це означає обмін усіх встановлених осіб на всіх встановлених.

«Але нічого зараз (щодо обміну громадянами – ред.) не відбувається. Я знаю, що і Президент (Володимир Зеленський - ред.), і всі високопосадовці, які опікуються цими питаннями, на всіх площадках про це говорять. Я теж проводжу перемовини з так званими «уповноваженими (так званих «ЛНР» і «ДНР» - ред.)», але тут же тільки політична воля РФ потрібна, тобто, це питання політичної волі РФ і президента Путіна»,- поінформувала Уповноважений ВРУ з прав людини.

Як повідомлялося, 6 квітня Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова поінформувала, що загалом у РФ і на тимчасово окупованих територіях півострова Крим і частин Донецької і Луганської областей незаконно утримуються 413 наших співгромадян.