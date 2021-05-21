Денісова: у списку на обмін – 285 українців, яких утримують в ОРДЛО

Денісова: у списку на обмін – 285 українців, яких утримують в ОРДЛО

Укрінформ
У списку щодо повернення наших громадян, які були незаконно затримані і утримуються у місцях несвободи на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, перебувають 285 осіб, із них 44 особи – це військовослужбовці.

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова поінформувала в ефірі «Громадського радіо», передає Укрінформ.

«У нашому списку, який стосується якраз повернення наших громадян, які незаконно були затримані і утримуються у місцях несвободи в ОРДЛО – 285 осіб, з них 44 особи – це військовослужбовці», - уточнила Денісова.

Вона поінформувала, що останнім часом, зокрема, вже майже рік дуже складно робити якісь дії у напрямку обміну громадянами, щоб вони привели до результату, тобто – повернення наших хлопців та дівчат на Батьківщину.

«Їх (наших громадян, яких потрібно повертати – ред.) у нас дуже багато, і кількість затриманих, як окупаційною владою Донецької і Луганської областей, так і РФ у тимчасово окупованому Криму, збільшується», - розповіла український Омбудсман.

Читайте також: Бойовики із запізненням на пів року передали Україні списки для обміну полоненими

Вона нагадала, що так звані «уповноважені», які діють на територіях так званих «ДНР» і «ЛНР», говорять, що нібито Україна майже не виконала домовленостей. І тому вони вважають ті обміни, які були наприкінці 2019 року та на початку весни 2020 року, незавершеними, оскільки начебто не було проведено «процесуальне очищення». А тому вони не розглядатимуть питання (щодо обміну громадянами - ред.).

Окремо Денісова зазначила, що стосовно питання обміну громадянами можна рухатися за принципом «обмін усіх на всіх». За її словами, це означає обмін усіх встановлених осіб на всіх встановлених.

Читайте також: Перспективи обміну полоненими на Великдень поки не оптимістичні - Денісова

«Але нічого зараз (щодо обміну громадянами – ред.) не відбувається. Я знаю, що і Президент (Володимир Зеленський - ред.), і всі високопосадовці, які опікуються цими питаннями, на всіх площадках про це говорять. Я теж проводжу перемовини з так званими «уповноваженими (так званих «ЛНР» і «ДНР» - ред.)», але тут же тільки політична воля РФ потрібна, тобто, це питання політичної волі РФ і президента Путіна»,- поінформувала Уповноважений ВРУ з прав людини.

Як повідомлялося, 6 квітня Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова поінформувала, що загалом у РФ і на тимчасово окупованих територіях півострова Крим і частин Донецької і Луганської областей незаконно утримуються 413 наших співгромадян.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-