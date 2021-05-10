Бойовики із запізненням на пів року передали Україні списки для обміну полоненими

Підконтрольні Росії збройні формування в ОРДЛО передали Україні списки для обміну утримуваними особами.

Як передає Укрінформ, про це заявила член української делегації в Тристоронній контактній групі, учасниця гуманітарної підгрупи Тетяна Іванова в ефірі «Україна 24».

При цьому вона зазначила, що українська сторона передала списки на обмін ще пів року тому.

«Українська сторона передала списки на обмін полоненими ще пів року тому, а то й більше. Весь цей час Україна наполягала на тому, щоб нам так само дзеркально були надані списки з боку ОРДЛО. Дуже довго ці списки не передавались, і у квітні цього року ми все-таки ці списки отримали», - сказала Іванова.

За її словами, зараз йде робота з цими списками, вони уточнюються, з ними працюють.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, у полоні бойовиків на тимчасово окупованих територіях перебуває 251 українець.

Водночас, як заявляли в українській делегації ТКГ, Росія та підконтрольні бойовики блокують процес обміну полоненими.

Разом з тим обмін «всіх на всіх» був однією із домовленостей саміту лідерів країн Нормандського формату 9 грудня 2019 року в Парижі.