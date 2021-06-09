Злочин і покарання: Росія намагається уникнути відповідальності за міжнародний тероризм

Кремль, за традицією, активно застосовує свої спецслужби для приховування терористичних дій на міжнародному рівні

Суд у Гаазі розпочав розгляд справи по суті за одним з найгучніших міжнародних кримінальних процесів останнього часу – про катастрофу з малайзійським Boeing, що виконував рейс MH17 та був збитий над Донбасом у липні 2014 року. Слухання відбуваються у Гаазі, але не у Міжнародному суді ООН через те, що Росія заблокувала ініціативу в Раді Безпеки ООН, скориставшись своїм правом вето. Тому і слідство, і розгляд справи відбуваються за національним законодавством Нідерландів.

Спільна міжнародна слідча група, до складу якої увійшли Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна, дійшла висновку, що літак над Донбасом 17 липня 2014 року збила військова ракета серії 9М38, випущена з зенітно-ракетного комплексу «Бук», який перебував на території, підконтрольній проросійським сепаратистам. Слідчі стверджують, що мають достатньо доказів для звинувачення Росії у збитті літака. Це і залишки лайнера та ракети, що його вразила, з унікальним серійним номером, перехоплені телефонні розмови підозрюваних, дані супутників і радарів, а також фото- та відеозйомки того, як транспортували «Бук» до місця пострілу й назад. Головуючий суду Гендрік Стейнгаюс повідомив, що справа на сьогодні вже має 65 тисяч сторінок.

І хоч жодного з обвинувачених немає у залі суду, їхні імена вже відомі усім: це росіяни – Гіркін, колишній так званий «міністр оборони» самопроголошеної «ДНР», генерал-майор Дубинський (на прізвисько Похмурий), полковник Пулатов (Гюрза) та громадянин України Леонід Харченко (Крот). Саме вони, за висновками слідства, причетні до прибуття російської військової техніки та її подальшого використання, що призвело до загибелі 298 осіб. Серед фігурантів справи є й колишній радник Путіна Сурков, який курував свого часу «український напрямок» Кремля. Про його причетність свідчать телефонні розмови з «посадовцями ДНР», перехоплені під час подій.

Підозра про причетність Кремля до катастрофи з’явилася одразу після радісних повідомлень сепаратистів про свій «успіх» – збиття, на їхню думку, українського військового літака. Наступного ж дня Путін у своїй заяві повністю переклав провину на Україну і відкинув причетність до трагедії. Надалі позиція Росії в справі MH17 змінювалася, однак пошук інформаційних виправдовувань для Москви, яка постійно висувала свої альтернативні версії катастрофи для того, щоб зняти з себе обвинувачення, не дав бажаних результатів. Росія, звичайно ж, і надалі заперечує свою причетність до трагедії, а минулої осені й взагалі вийшла з тристоронніх консультацій з Австралією та Нідерландами. Аргументом такого російського небажання стало те, що Нідерланди звернулися з позовом проти РФ до Європейського суду з прав людини.

Кремль, за традицією, активно застосовує свої спецслужби для приховування терористичних дій на міжнародному рівні. І суд у справі малайзійського Боїнга МН-17 також не став винятком. Державна прокуратура Нідерландів вже заявила, що Росія намагається завадити законному розслідуванню катастрофи рейсу МН-17, зокрема залякуючи свідків. Прокурор у справі МН-17 Тейс Бергер повідомив про щонайменше два таких випадки, коли свідки зазнали нападів з боку ФСБ чи ГРУ РФ. Так, у заяві одного зі свідків йшлося про озброєних людей, які увірвалися до його будинку після того, як він поширив відео з запуском ЗРК «Бук» російськими військовими. Свідчення іншого свідка також підтверджують подібні дії російських спецслужб, хоча дані усіх свідків, за рішенням судового слідчого, були засекречені. А там, де не спрацьовує людський фактор, застосовуються хакерські атаки, що також є «улюбленим» засобом російських спецслужб. Так, у 2017 році Нідерландська спецслужба AIVD виявила серйозну атаку на систему і бази даних поліції. Під час розслідування було виявлено сліди причетності вже знайомої всім хакерської групи Cozy Bear, яку пов’язують з ГРУ РФ. Хакери проникли в систему через сервер Академії поліції, й сталося це саме в той час, коли поліція розслідувала кримінальну справу щодо МН-17. Про те, які дані вдалося викрасти, не повідомлялося, очевидним залишається те, що Росія всіма силами намагається перешкодити розслідуванню і викриттю своєї причетності до злочину.

Напередодні суду в Гаазі родичі загиблих пасажирів малайзійського Boeing, збитого над Донбасом, написали відкритого листа Путіну, в якому закликали визнати причетність Росії до краху літака і сприяти прозорості у розслідуванні. Цього листа вони передали представникам посольства Росії у Нідерландах. У листі, зокрема йдеться і про те, що Росія відмовилася від співпраці зі слідчою групою, й усі заперечення кидають виклик доведеними фактами, а «політика заперечення» завдає шкоди спадщині Росії, яку президент має захищати. Автори листа підкреслили, що хоча в російського народу багато «досягнень і злетів», «горда нація також має вміти приймати свої помилки і падіння». А «гордість доречна лише у купі з правдивістю і відповідальністю. Сумно бачити президента, який не прагне до істинної величі нації, яку він очолює », – зазначили автори листа, наголосивши на тому, що суд відбувається напередодні Дня Росії і саме тому варто згадати не лише про гордість, а й про відповідальність.

Тарас Попович