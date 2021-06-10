Паспортизація на сході демонструє, що РФ не збирається завершувати конфлікт - Мінреінтеграції

Російська Федерація видачею російських паспортів українським громадянам на тимчасово окупованих територіях Донеччини й Луганщини демонструє, що не має наміру завершувати конфлікт.

Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції Ігор Яременко під час пресконференції в Укрінформі.

“Остання риторика, яка демонструвалася Російською Федерацією, і дії, які демонструвалися Російською Федерацією, вони абсолютно протилежні, й та сама прискорена паспортизація на Донбасі - це абсолютно чіткий сигнал до того, що Російська Федерація не має жодного наміру завершувати цей конфлікт і якось його врегульовувати”, - сказав він.

Також Яременко зазначив, що Росія упродовж останніх двох років, зокрема, намагалася всередині розхитати Україну, розділити людей, посіяти розбрат і паніку, але, на його думку, росіянам не вдалося цього зробити.

У цьому зв’язку заступник міністра вважає, що РФ шукатиме “нові методи роботи на українській шахівниці”.

Як повідомлялося, Росія здійснює незаконну видачу своїх паспортів в окремих районах Донецької та Луганської областей й видала вже понад пів мільйона паспортів.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня заявив, що Україна може вплинути на незаконну видачу російських паспортів в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) тільки дипломатичним шляхом, інших варіантів немає.