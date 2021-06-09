У МЗС радять Росії полишити спроби нав’язати Україні перемовини з ватажками «Л/ДНР»

Спроби Кремля змусити Україну вести перемовини щодо врегулювання конфлікту на сході держави із російськими маріонетками є марними, цього ніколи не буде.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар під час відеовключення в ході пресконференції в Укрінформі на тему: “Від Парижа до Женеви: як змінилася думка українців про російсько-українську війну за два роки президентства Зеленського”.

Дипломат зазначив, що Україна з метою закінчення війни на сході вже тривалий час веде переговори з країною-агресором - Російською Федерацією, які здійснюються за посередництва ОБСЄ в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи, а також за посередництва Німеччини і Франції в нормандському форматі.

Водночас, констатував заступник міністра, Росія свідомо не виконує домовленостей, спрямованих на політико-дипломатичне врегулювання конфлікту. «Кремль продовжує спроби нав’язати нам свої правила гри, змусити нас розмовляти з маріонетками. Але ми ніколи не будемо вести переговори з ватажками окупованих територій. Це червона лінія, яку Україна ніколи не переступить», - сказав Боднар.

Дипломат акцентував, що спроби Кремля ввести в оману міжнародну громадськість своїми безпідставними заявами про те, що Росія нібито не є стороною конфлікту, є марними, а в цю відверту брехню не вірить ніхто у світі.

«Росія є стороною міжнародного збройного конфлікту, який розпочався з незаконної окупації Криму і нині триває на території Донецької і Луганської областей України – це правда, яку неможливо закамуфлювати ні пропагандою, ні голослівними заявами», - наголосив заступник міністра.

Насамкінець він підкреслив, що злочини, які Росія здійснила на сході України і на території українського Криму, тягнуть за собою міжнародно-правову відповідальність, і «Росія буде до неї притягнута».

Читайте також: Зеленський закликає Францію і Німеччину тиснути на Росію

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін, коментуючи можливість зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, заявив, що для обговорення проблем Донбасу українське керівництво «має в першу чергу зустрічатися з «керівниками «республік ЛНР і ДНР», а потім вирішувати проблеми з представниками третіх країн, якою є Росія».