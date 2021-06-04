Кулеба про перенесення ТКГ з Мінська: Росія буде гратися на цій історії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прогнозує, що неможливість для представників України або ОБСЄ в Тристоронній контактній групі приїхати до Мінська буде використана Росією для гальмування переговорного процесу з урегулювання конфлікту на Сході України.

Про це він сказав в ефірі програми «Сніданок з 1+1», передає Укрінформ.

«Я не бачу зараз взагалі жодних умов для того, щоб перемовини говори в Мінську поновилися. Але ми розуміємо, що Росія буде гратися на цій історії. Оскільки Росії в принципі вигідно все, що гальмує мирний процес і блокує переговори, то, безумовно, історію з неможливістю для України або ОБСЄ приїхати в Мінськ вони будуть використовувати для гальмування переговорного процесу. Ми маємо це усвідомлювати", - сказав Кулеба.

Стосовно того, куди можна було б перенести переговорний майданчик, він зазначив, що «є різні варіанти, різні пропозиції».

«Але треба розуміти, що цей варіант має підійти для трьох сторін: і Україна, і ОБСЄ, і РФ мають на нього погодитися», - зауважив глава МЗС.

Як повідомлялося, речник української делегації в ТКГ та радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що якщо білоруська влада допустить представників "ЛНР" до опозиціонера Романа Протасевича для допиту, це означатиме, що Олександр Лукашенко більше не може бути посередником, а Мінськ - майданчиком для переговорів Тристоронньої контактної групи.