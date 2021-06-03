Кравчук вважає, що перенесення з Мінська дозволить перезапустити ТКГ

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що перенесення переговорів із Білорусі в іншу країну дозволило б змінити формат ТКГ, розширивши його.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Змінюючи майданчик, можна буде говорити і про переформатування самого мінського майданчика для того, щоб він став більш широким, та надати йому більш точні повноваження. Зараз повноважень майже немає, ми, так би мовити, більше консультативні речі проголошуємо. Надати повноваження і, можливо, зробити мінський формат на рівні посадовців високого рангу", - сказав Кравчук.

Він нагадав, що неодноразового наголошував на необхідності змінити місце переговорів Тристоронньої контактної групи, обравши для цього нейтральну країну.

“Білоруський майданчик зараз є неприйнятним, тому що те, що діється у Білорусі, фактично йде протистояння опозиції влади, по-перше. По-друге - Білорусь демонструє репресивні методи по відношення до опозиції. Лукашенко показує свій диктаторський метод правління та діє проти власного народу, і за це йому доведеться відповідати”, - зазначив голова української делегації в ТКГ, наголосивши, що за таких умов говорити у Міську про встановлення миру на окупованих територіях - нелогічно.

Як один із можливих варіантів місць для перенесення ТКГ він назвав Польщу.

Як повідомляв Укрінформ, посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі заявив, що Польща готова стати новим майданчиком для переговорів Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання конфлікту на сході України.