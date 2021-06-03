Польща готова стати майданчиком для переговорів замість «Мінська» - посол

Польща готова стати новим майданчиком для переговорів Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання конфлікту на сході України.

Як передає Укрінформ, про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі в інтерв'ю Главкому.

«Якщо буде бажання провести переговори (ТКГ – ред.) у Варшаві чи Кракові, ми логістично будемо готові, у нас багато гарних місць для переговорів», - сказав він.

За словами Ціхоцькі, це не проблема, якщо деякі з членів делегацій Тристоронньої контактної групи, які ведуть переговори у Мінську, не можуть полетіти до країн-членів Євросоюзу.

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«Це не проблема. Були випадки, коли Захід і Росія домовлялися про можливість разового скасування візових санкцій», - додав посол.

Ціхоцькі зазначив, що не знає, чи розглядається Варшава як місце для перенесення роботи ТКГ у Мінську, чи ні.

«Я не знаю, чи розглядається, чи ні. Про Варшаву я почув з інтерв’ю Леоніда Кравчука у квітні. Він назвав Варшаву і деякі інші столиці» - додав дипломат.

Як повідомлялося, глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук заявляв, що переговори щодо врегулювання ситуації на сході України після закінчення карантину через COVID-19 можуть бути перенесені з Білорусі до Польщі.

Фото: MSZ