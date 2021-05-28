Кулеба не підтримує проведення переговорів ТКГ у Мінську

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не підтримує проведення переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Як передає Укрінформ, про це він заявив у програмі “Свобода Слова Савіка Шустера”.

“Зараз я взагалі не бачу навіть гіпотетичного сценарію, щоб можна було знову їхати до Мінська і я не підтримую ідею продовження цих перемовин саме в Мінську”, - сказав Кулеба.

За його словами, наразі немає ані технічних, ані логістичних, ані політичних умов для того, щоб з'їжджатися в Мінськ і знову вести там перемовини.

“Це питання взагалі не стоїть на порядку денному з однієї простої причини, тому що всі засідання відбуваються онлайн... Я думаю, що найближчим часом це питання просто не потребуватиме вирішення”, - зазначив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, голова української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук впевнений, що Україна має шукати заміну мінському майданчику через події у Білорусі.

23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був затриманий опозиційний білоруський журналіст Роман Протасевич.

Неформальний саміт ЄС погодився запровадити нові санкції проти чиновників апарату Олександра Лукашенка та низки компаній, а також обмежити авіасполучення з Білоруссю.

Україна припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.