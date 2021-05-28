РНБО розглядала можливі загрози з боку Білорусі під час ескалації Росії - Кулеба

Рада національної безпеки та оборони розглядала можливі загрози з боку Республіки Білорусь під час ескалації Росії ситуації на сході України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”, передає кореспондент Укрінформу.

“Коли Росія різко наростила свою присутність уздовж нашого кордону та на окупованих територіях, у нас було засідання РНБО, де ми аналізували, що робить Росія. Але при цьому була окрема закрита, таємна доповідь, зміст якої я не можу розголошувати, але вона була присвячена саме можливим загрозам з боку Білорусі й що потрібно робити для того, щоб бути готовими, якщо ця загроза виникне”, - сказав він.

Кулеба переконаний, що своїми діями Олександр Лукашенко позбавляє себе можливості до цивілізованого діалогу зі світом. Міністр також висловив занепокоєння, що це призводить до зближення Білорусі з Росією.

“Він сам собі відрізає шлях і залишає собі лише одну дорогу - це дорога до ще тіснішого союзу і, по суті, можливим де-факто поглинанням Білорусі Російською Федерацією. Під тим чи іншим приводом”, - зазначив глава МЗС.

Високопосадовець вважає, що зближення двох країн призведе до зростання загрози для України, яка зацікавлена у європейській, стабільній і демократичній Білорусі.

Водночас, глава української дипломатії підкреслив, що Україна не втручалася і не має наміру втручатися у внутрішні події в Білорусі.

Кулеба також поінформував, що на нараді керівництво України не мало жодних вагань у рішенні про припинення авіасполучення з Білоруссю.

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні ухвалив, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.

Читайте також: G7 вимагає звільнити Протасевича та його дівчину

Також на початку квітня РФ перекинула велику кількість військ та озброєння до кордону з Україною та на тимчасово окуповані території. Такий розвиток подій викликав глибоке занепокоєння США, країн ЄС та міжнародної спільноти.

Пізніше російська сторона заявила про завершення "навчань" та про відведення військ. Попри ці заяви, російські військовослужбовці та важке озброєння залишаються поблизу кордонів України та в тимчасово окупованому Криму.