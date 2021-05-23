Міністр оборони Британії назвав РФ найбільшою загрозою з «нахабними кораблями»

Москва сьогодні являє собою «загрозу номер один» для Великої Британії, заявив міністр оборони країни Бен Воллес.

Як передає Укрінформ, про це інформує видання The Sun.

"Москва - загроза номер один для Великої Британії , оскільки російські підводні човни регулярно заходять у наші води", - попередив британський урядовець.

Бен Воллес поскаржився на надмірну активність російського морського флоту поблизу британських кордонів.

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"Наші води регулярно відвідують нахабні російські кораблі, і зараз нас регулярно відвідує низка російських військових кораблів", - зазначив міністр.

Як зазначається, щонайменше сім російських військових кораблів та один підводний човен були помічені біля узбережжя Великої Британії у 2020 році, а ще 26 кораблів та один підводний човен роком раніше.

"Ми хотіли деескалації, ми пробували різні методи, але поки Росія не змінить свою поведінку, досить важко зрозуміти, куди ми йдемо", - додав міністр.