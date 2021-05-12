У Джонсона заявляють, що Росія прихистила міжнародних злочинців

У Джонсона заявляють, що Росія прихистила міжнародних злочинців

Укрінформ
Росія недостатньо активно бореться з порушеннями міжнародних законів та покриває злочинців.

Про це міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив під час виступу на конференції з питань кібербезпеки CyberUK, передає Укрінформ з посиланням на Daily Mail.

Рааб звинуватив РФ в тому, що вона «прихистила» злочинні кіберугрупування, які використовують атаки, щоб «викрасти, саботувати і розграбувати» Захід, та хочуть таким чином підірвати основи західної демократії.

«Давайте внесемо ясність: як Росія, мають злочинців, або банди, що діють з їхньої території, то вони не можуть просто піднімати руки і казати, що це не вони… Навіть якщо вони не пов’язані напряму з країною, на них лежить відповідальність притягати їх до відповідальності, а не давати їм прихисток», - зауважив Рааб.

Окрім Росії, глава МЗС Британії також звинуватив у хакерських атаках Китай, Північну Корею та Іран.

За словами міністра, за минулий рік у Великій Британії було зупинено 723 великі інциденти та 700 тис. шахрайств в Інтернеті.

Глава МЗС Британії в ході виступу наголосив на необхідності прояснити, як дотримуватися правил щодо кібербезпеки. Міністр закликав до «більш широкої угоди про те, як реагувати на ті держави, які здійснюють зловмисні кібератаки».

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Як повідомляв Укрінформ, Велика Британія назвала Росію та Китай найбільшими загрозами національній безпеці. Про це йдеться у 114-сторінковому огляді питань безпеки, оборони і зовнішньої політики країни.

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