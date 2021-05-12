У Джонсона заявляють, що Росія прихистила міжнародних злочинців

Росія недостатньо активно бореться з порушеннями міжнародних законів та покриває злочинців.

Про це міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив під час виступу на конференції з питань кібербезпеки CyberUK, передає Укрінформ з посиланням на Daily Mail.

Рааб звинуватив РФ в тому, що вона «прихистила» злочинні кіберугрупування, які використовують атаки, щоб «викрасти, саботувати і розграбувати» Захід, та хочуть таким чином підірвати основи західної демократії.

«Давайте внесемо ясність: як Росія, мають злочинців, або банди, що діють з їхньої території, то вони не можуть просто піднімати руки і казати, що це не вони… Навіть якщо вони не пов’язані напряму з країною, на них лежить відповідальність притягати їх до відповідальності, а не давати їм прихисток», - зауважив Рааб.

Окрім Росії, глава МЗС Британії також звинуватив у хакерських атаках Китай, Північну Корею та Іран.

За словами міністра, за минулий рік у Великій Британії було зупинено 723 великі інциденти та 700 тис. шахрайств в Інтернеті.

Глава МЗС Британії в ході виступу наголосив на необхідності прояснити, як дотримуватися правил щодо кібербезпеки. Міністр закликав до «більш широкої угоди про те, як реагувати на ті держави, які здійснюють зловмисні кібератаки».

Як повідомляв Укрінформ, Велика Британія назвала Росію та Китай найбільшими загрозами національній безпеці. Про це йдеться у 114-сторінковому огляді питань безпеки, оборони і зовнішньої політики країни.